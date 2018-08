Eine 29 Jahre alte Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf schwer verletzt worden. Die Frau war auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst worden. Sie wurde mit Knochenbrüchen, Prellungen und Abschürfungen ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Unfall passierte kurz nach 14.30 Uhr in der Wenhartgasse. Eine 30-Jährige bog von dort mit ihrem Pkw in die Christian-Bucher-Gasse ein. Zeitgleich überquerte die 29-Jährige den Zebrastreifen. Sie wurde zu Boden geschleudert.