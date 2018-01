Der Wechsel von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang vom deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Arsenal wird immer wahrscheinlicher. Eine Delegation des englischen Clubs hat am Sonntag in Dortmund Verhandlungen mit dem Club von Trainer Peter Stöger aufgenommen. Zu Details des rund 90-minütigen Gesprächs wollten sich die BVB-Boss nicht äußern.

Nach Medienberichten haben die "Gunners" ihr ursprüngliches Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro um knapp zehn Millionen Euro aufgestockt. Das liegt jedoch noch immer deutlich unter den 70 Millionen Euro, die der BVB beim Verkauf des Bundesliga-Torschützenkönigs der vergangenen Saison erlösen möchte.

Viel könnte davon abhängen, ob Arsenal-Reservist Olivier Giroud ein Teil eines Tauschgeschäftes wird. Angeblich will der BVB den 31 Jahre alten französischen Angreifer bis zum Saisonende ausleihen.

Am Montag deutete wenig auf einen schnellen Wechsel hin. Aubameyang erschien am Nachmittag pünktlich zum Training. Der Wiener Trainer Stöger hatte bereits zwei Tage zuvor angedeutet, dass der wechselwillige Star durchaus ein Kandidat für den BVB-Kader sein könnte, der am Samstag gegen den SC Freiburg für den ersten Rückrundensieg sorgen soll.