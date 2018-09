Kurz nach der Vergabe der Fußball-EM 2024 ist laut DFB-Präsident Reinhard Grindel noch keine Entscheidung für Berlin oder München als Finalort gefallen. "Ich würde grundsätzlich nicht ausschließen, dass auch noch andere Orte eine Rolle spielen können dabei. Wobei natürlich das Beispiel der WM 2006 zeigt, dass schon München und Berlin als erste in Blick genommen werden", sagte der Verbandschef.

Die Auswahl werde der DFB in Abstimmung mit dem Kontinentalverband treffen. "Das entscheiden wir zu gegebener Zeit gemeinsam mit der UEFA, die dort ein gewichtiges Wort mitspricht, und das wird sicher einige Zeit dauern", sagte Grindel.

Weitere EM-Spielorte werden in sechs Jahren Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Gelsenkirchen, Köln und Düsseldorf sein. Das Berliner Olympiastadion (70.033 Zuschauer) und die Münchner Arena (66 026) bieten die größten Kapazitäten. Bei der WM 2006 fanden die Halbfinali in Dortmund und München und das Finale in Berlin statt.