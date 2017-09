Hinter dem Qualifikationsspiel für den Fußball-Asien-Cup zwischen Nordkorea und Malaysia am 5. Oktober steht ein Fragezeichen. Die Gäste dürfen aufgrund einer Anordnung der malaysischen Regierung nicht in den diktatorisch regierten Staat zum Match in Pjöngjang reisen. Die Regelung betrifft alle Staatsbürger des südostasiatischen Landes.

Die Begegnung wurde bereits zweimal aufgrund von Sicherheitsbedenken verschoben. Malaysia ist einer der wenigen Staaten, der noch diplomatische Beziehungen zu Nordkorea aufrecht erhält. Der Mord an Kim Jong-nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, am 13. Februar 2017 am Flughafen der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur hatte das Verhältnis jedoch verschlechtert. Zuletzt verhängte Malaysia ein Reiseverbot nach Nordkorea.