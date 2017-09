Ein Fünfjähriger ist am Dienstag in Tirol bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Bub war im Ortsgebiet von Walchsee in der Nähe eines Zebrastreifens plötzlich über die Straße gelaufen, als ein Pkw auf der B 172 Richtung Ortszentrum unterwegs war, teilte die Polizei mit. Das Kind wurde von dem Auto überrollt und schwer verletzt.

Der aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stammende Bub wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Traunstein geflogen und dort stationär aufgenommen.