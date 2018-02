Frauen-Volksbegehren: Genug Unterstützungserklärungen gesammelt

Die Initiatoren des Frauen-Volksbegehrens haben genug Unterstützungserklärungen gesammelt. Bereits am zweiten Tag sei die Schwelle von etwas mehr als 8.000 notwendigen Unterzeichnern überschritten worden, teilte Sprecherin Andrea Hladky am Mittwoch via Aussendung mit. Damit kann das Volksbegehren, das sich etwa für mehr Frauenrechte und Gleichstellung einsetzt, tatsächlich durchgeführt werden.

"Wir sind total überwältigt von dieser Welle an Zuspruch", kommentierte Hladky die für die Initiatoren positive Nachricht aus dem Innenministerium. Dennoch sei es wichtig, dass der Strom an Unterstützung nicht abreiße, hieß es weiter. Bis 12. März ist es noch möglich, Unterstützungserklärungen abzugeben. Diese werden gleichzeitig auch als Stimme für die Eintragungswoche gezählt.