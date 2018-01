Eine Frau hat in Berlin ihr Baby bei strömendem Regen auf einem Gehweg zur Welt gebracht. Die Hochschwangere schaffte es am Donnerstagabend nicht mehr rechtzeitig in ein Spital, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag sagte. Als der Rettungswagen eintraf, war die Geburt bereits im Gange. Nachbarn unterstützten und hielten die Frau.

Die Rettungskräfte führten die Geburt im Bezirk Reinickendorf dann zu Ende. Mutter und Kind sind den Angaben zufolge wohlauf. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.