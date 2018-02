FPÖ: Carmen Schimanek als blaue Frauen-Chefin wiedergewählt

FPÖ-Frauensprecherin Carmen Schimanek ist als Bundesobfrau der 'Initiative Freiheitliche Frauen' (IFF) wiederbestellt worden. Die Wiederwahl in der Bundesversammlung am Freitag erfolgte einstimmig, erklärte die FPÖ am Samstag in einer Aussendung. Auch ihre Stellvertreterinnen - Monika Mühlwerth und Andrea Schartel - wurden erneut gewählt.

