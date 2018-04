Ehemaliger Rindt-Teamkollege John Miles verstorben

Der ehemalige britische Formel-1-Fahrer John Miles ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Der Londoner war unter anderem 1970 der zweite Werksfahrer bei Gold Leaf Team Lotus, als Jochen Rindt im September dieses Jahres in Monza tödlich verunglückte. Miles trat in Italien nicht mehr an und beendete danach seine Karriere. Der mit österreichischer Lizenz fahrende Rindt wurde posthum Weltmeister.