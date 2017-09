Fliegerbombe in Wien-Liesing entdeckt - U6 bei Alterlaa blockiert

Eine offensichtlich noch scharfe Fliegerbombe ist am späten Donnerstagnachmittag in Wien-Liesing entdeckt worden. Der 500-Kilogramm-Sprengkörper wurde in der Rößlergasse unweit der Trasse der U6 entdeckt.

Die U-Bahnlinie war bei der Station Alterlaa blockiert und verkehrte nur zwischen den Stationen Floridsdorf und Am Schöpfwerk.

Das Kriegsrelikt wurde laut Polizeisprecher Harald Sörös gegen 16.45 Uhr bei Grabungen in der Rößlergasse entdeckt. Wegen der Größe der Bombe wurde das Areal großflächig abgesperrt.

Die Wiener Linien richteten einen Schienenersatzverkehr ein. Die Station Alterlaa konnte jedoch nicht angefahren werden. Die Altmannsdorfer Straße war zwischen Anton-Baumgartner-Straße und Perfektastraße laut ÖAMTC ebenfalls gesperrt, ebenso die Rößlergasse. Am Altmannsdorfer Ast baute sich ein umfangreicher Stau auf.