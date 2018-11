Im Februar 2019 wird Dieter Bohlen schon 65 Jahre alt. Doch das sieht man dem Poptitan so gar nicht an. Wie hält er sich eigentlich fit? Dieses Geheimnis lüftet der DSDS-Juror jetzt auf seinem Instagram-Kanal und betont im Beisein seiner Liebsten Carina Walz was neben der täglichen Portion Vitamine noch etwas Spezielles zum gesunden Bohlen dazugehört.