Ferienende: Massive Staus am Wochenende erwartet

Vor den stärksten Rückreisetagen des Sommers 2017 haben die Autofahrer-Klubs ARBÖ und ÖAMTC am Mittwoch gewarnt. Denn am kommenden Wochenende gehen die Sommerferien in der Steiermark, in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg zu Ende.

Der Hauptreisetag werde der Samstag sein, an dem bereits ab den frühen Morgenstunden auf den Transitrouten im Süden und Westen einige Geduld gefordert sein wird. Auch an den Grenzen zu Deutschland werden sich laut ARBÖ aufgrund der Polizeikontrollen lange Wartezeiten nicht vermeiden lassen.

Eine erste Reisewelle werde bereits ab Freitagnachmittag rollen, hieß es. Viele werden auch auf den Sonntag als Reisetag ausweichen, hier seien Staus und lange Verzögerungen ab den frühen Nachmittagsstunden sehr wahrscheinlich. Den Reisenden wird geraten, das kommende Wochenende jedenfalls soweit wie möglich zu meiden.

Stau erwarten die Verkehrsexperten generell vor allem für die folgenden Strecken: Auf der Brennerautobahn (A13) in Richtung Innsbruck, vor dem Baustellenbereich zwischen Matrei und Steinach, auf der gesamten Fernpassstraße (B179) in Richtung Norden, vor allem vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen. Des weiteren müsse auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Kufstein, bei Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden.

Außerdem dürfte es sich auf dem gesamten Verlauf der Karawankenautobahn (A11) in Richtung Villach stauen, insbesondere vor dem Südportal des Karawakentunnels, auf der Mühlkreisautobahn (A8) in Richtung Deutschland vor der Grenze Suben, in beiden Richtungen der Innkreisautobahn (A7) sowie auf der Pyhrnautobahn (A9) in Richtung Norden vor den Gegenverkehrsbereichen bei Kalwang, Klaus und dem Selzthaltunnel und bei Treglwang.

Zu Staus wird es weiters auf der Südautobahn (A2) in Richtung Wien beim Knoten Villach und im Baustellenbereich bei Graz kommen sowie auf der Tauernautobahn (A10) in Richtung Salzburg vor dem Knoten Villach und den Baustellenbereichen bei Altenmarkt, Gmünd und Zederhaus und dem Südportal des Tauerntunnels und im Großraum Salzburg. Auch auf der Westautobahn (A1) in Richtung Deutschland, im Großraum Salzburg und vor allem vor der Grenze Walserberg sowie in beide Richtungen vor dem Knoten Linz wird es hohes Verkehrsaufkommen geben.

Im benachbarten Ausland werden die Autofahrer in Bayern auf der Verbindung Salzburg-München (A8) und vor der Mautstelle Sterzing/Vipiteno auf der Brennerautobahn (A22) wesentlich länger in Richtung bayrischer Landeshauptstadt bzw. Richtung Brenner einplanen müssen. In Kroatien und Slowenien werden die Grenzübergänge zwischen den beiden Ländern und der Karawankentunnel sowie die Grenze Spielfeld/Sentij zu Nadelöhren, warnte der ARBÖ.

Bis Sonntag findet im Großraum Faaker See zudem die European Bike Week statt, machte der ÖAMTC aufmerksam. Zehntausende Motorradfahrer werden hier täglich unterwegs sein. Für die traditionelle Harley-Davidson Parade am Samstag wird auf der Tauern Autobahn (A10) von 12.00 bis 15.00 Uhr die Anschlussstelle Villach-Ossiacher See gesperrt, und von 13.00 bis 15.00 Uhr die Ausfahrt Wernberg auf der Süd Autobahn (A2) in Richtung Italien.