UNESCO warnt vor weltweitem Bildungsmangel

617 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit erhalten nach Angaben von UNESCO noch nicht einmal grundlegende Kompetenzen im Lesen und Rechnen. So gebe es zu viele Kinder ohne Schulzugang, die keine Chance hätten, Grundlagen zu lernen. Außerdem brechen den Angaben zufolge zu viele die Schule vorzeitig ab.

Als drittes Hauptproblem nennt die UNESCO in der Mitteilung vom Donnerstag aber auch mangelnde Bildungsqualität: In vielen Klassenzimmern bekämen die Schüler keine Grundkompetenzen vermittelt.

Die Daten wurden von 1995 bis 2015 und für mehr als 160 Länder erhoben - besonders schlimm sei die Bildungssituation in Subsahara-Afrika, in Süd- und Zentralasien. Im Grundschulalter, also zwischen 6 und 11 Jahren, erhalten laut UNESCO 387 Millionen Kinder keine grundlegende Bildung. Außerdem sind 230 Millionen Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren betroffen.