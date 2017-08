Ein Familienstreit nahe Graz ist am Dienstag völlig aus dem Ruder gelaufen: Ein 74-Jähriger zertrümmerte Teller und warf sie auf seine Frau und die beiden Töchter. Sie wurden dabei leicht verletzt. Schließlich drohte er mit einem Messer in der Hand. Die Polizei nahm den Mann fest und sprach ein Betretungsverbot aus, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.

Der Vater war gegen 13.00 Uhr in Kainbach bei Graz mit seiner 67-jährigen Frau und seinen beiden Töchtern im Alter von 46 und 41 Jahren in Streit geraten. Dann soll er sich Teller geschnappt und auf die Frauen geworfen haben. Außerdem dürfte er mit einem Messer eine drohende Geste in Richtung der 46-Jährigen gemacht haben. Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifen an und nahm den Verdächtigen fest.