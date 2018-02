Mit der 16-jährigen Tochter und den zwölfjährigen Zwillingssöhnen ist ein Ehepaar in der SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling) auf Ladendiebstahlstour gewesen. Der Mann (40) und die Frau (36) sind in Haft. Die Jugendliche wurde angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit.

Mitarbeiter eines Modegeschäfts hatten am Donnerstagabend die Anzeige erstattet, wonach das Paar und die Tochter versucht haben sollen, 28 Kleidungsstücke zu stehlen. Bei einer Nachschau im Pkw des 40-jährigen Serben wurden im Kofferraum fünf Taschen vorgefunden und sichergestellt. Inhalt waren laut Polizei 57 Kleidungsstücke im Wert von etwa 1.400 Euro, die aus zwei weiteren Modegeschäften in dem Einkaufstempel vor den Toren Wiens stammten.

Der Mann war zum Teil geständig. Seine Frau und die 16-Jährige machten bei der Einvernahme keine Angaben. Die Jugendliche und ihre unmündigen Geschwister wurden über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft vorläufig in einer Betreuungseinrichtung untergebracht und in der Folge von Verwandten abgeholt. Die Familie ist laut Polizei in Serbien wohnhaft.