Koalition - Köstinger erwartet im Finale intensive Verhandlungen

Die ÖVP-Koalitionsverhandlerin und Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger erwartet, dass die neue Regierung bis Weihnachten steht. Es werde diese und eventuell noch nächste Woche intensiv mit der FPÖ verhandelt: "Bis zum 20. Dezember gibt es die Möglichkeit, das noch sehr gut über die Bühne zu bringen." Bei Inhalten und Ministernamen blieb sie am Montag am Rande eines Pressetermins vage.

"Es ist nichts beschlossen, solange nicht alles beschlossen ist", so Köstinger vor Journalisten. Sie bestätigte aber, dass über das eigentlich bereits fixe Rauchverbot in der Gastronomie ab Mai 2018 verhandelt wird. Ob und wenn ja, wie der Nichtraucherschutz eingeschränkt wird, beantwortete Köstinger nicht. Zu Spekulationen über Ministerposten sagte sie, die Besetzung und Aufteilung der Ministerien werde erst am Ende der Verhandlungen vorgenommen.

Darauf angesprochen, ob sie ins Regierungsteam wechseln werde, meinte Köstinger, diese Frage stelle sich zur Zeit nicht, sie sei in ihrer Position sehr ausgefüllt.