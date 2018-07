Fahrerflucht - Zweijähriges Kind in Wien-Liesing schwer verletzt

Ein zweijähriges Kind ist am Montag bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in Wien-Liesing schwer verletzt worden. Laut Berufsrettung war das Mädchen nicht in Lebensgefahr, erlitt bei dem Zusammenprall jedoch Kopfverletzungen, Knochenbrüche sowie Abschürfungen und Prellungen. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Kia Cee'd mit Wiener Kennzeichen.

Wie die ersten Erhebungen ergaben, war das Kind gegen 18.00 Uhr von einem Gehsteig im Bereich zwischen Goldhammergasse und Hubermanngasse auf die Fahrbahn der Triester Straße gelaufen, als die etwa 40 bis 50 Jahre alte Lenkerin stadteinwärts fuhr. Sie erfasste das Kind mit der rechten Vorderseite ihres Autos, bremste kurz nach dem Unfall zwar ab, setzte ihre Fahrt dann aber einfach fort, berichtete die Polizei am Dienstag. Hinweise, Zeugenaussagen oder Informationen zur Lenkerin des fünftürigen Pkw erbittet die Landesverkehrsabteilung Wien unter der Telefonnummer 01-31310-32481 oder unter der Durchwahl 32482.