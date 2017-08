Liam Gallagher will erstmals als Solokünstler auf Tour gehen. Das hat der ehemalige Frontmann der britischen Rockband Oasis am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt. Insgesamt zehn Mal soll der 44-Jährige in Großbritannien im Oktober und Dezember auftreten.

Den Auftakt soll er am 30. Oktober im nordirischen Belfast machen. Die Tour endet am 16. Dezember mit einem Auftritt in seiner Heimatstadt Manchester. Erst kürzlich hatte Gallagher ein erstes Solo-Album angekündigt. "As you were" soll am 6. Oktober erscheinen.