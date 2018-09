Vier Kandidaten bewerben sich um den Posten als "Spitzenkandidat" der Europäischen Grünen für die EU-Wahlen im Mai 2019. Auch die Deutsche Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen), die bei den vergangenen Wahlen zum Europaparlament als Spitzenkandidatin angetreten war, will sich wieder bewerben, gaben die Europäischen Grünen am Montag bekannt.

Die weiteren Kandidaturen kommen von der Belgierin Petra De Sutter (Groen), dem Niederländer Bas Eickhout (GroenLinks) und dem Bulgaren Atanas Schmidt (Zelena Partija). "Wir gratulieren allen Kandidaten zu ihrem Antreten vor diesen für die Zukunft Europas entscheidenden Wahlen", kommentierten die Co-Vorsitzenden der Europäischen Grünen, Monica Frassoni und Reinhard Bütikofer, in einer Aussendung.

Alle Kandidaten müssten nun die Unterstützung von jeweils mindestens fünf Mitgliedern der Europäischen Grünen bis zum 28. September erhalten, um in die nächste Phase des Auswahlprozesses zu kommen, so die Parteivorsitzenden. Beim Parteitag in Berlin von 23. bis 25. November sollten dann Delegierte aus ganz Europa zwei Kandidaten küren, "um unsere Tradition aufrechtzuerhalten, zwei Spitzenkandidaten ins Feld zu führen".