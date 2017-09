EU-Verbraucherschutz- und Justizkommissarin Vera Jourova hat ihr Facebook-Konto gelöscht - weil sie das soziale Netzwerk als ein Einfallstor für Hasskommentare sieht. Ihrer Ansicht nach sei Facebook eine "Autobahn für den Hass", sagte Jourova am Donnerstag in Brüssel: "Ich will das nicht unterstützen."

Vor rund einem Jahr hatten sich die größten Internetplattformen Facebook, Google, Twitter und Microsoft gegenüber der EU-Kommission verpflichtet, einen Großteil von Hasskommentaren in weniger als 24 Stunden zu prüfen und zu entfernen. Jourova zufolge reicht das jedoch nicht aus, es müsse rascher gegen Hasskommentare und Anstachelung zum Terrorismus vorgegangen werden.

Hasskommentare im Internet könnten "zu konkreter Gewalt gegen konkrete Personen im echten Leben führen - und das dürfen wir nicht tolerieren", betonte die tschechische EU-Kommissarin.