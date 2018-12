EU baut Grenzschutzmission in Libyen aus

Die EU hat ihre Grenzschutzmission "EUBAM" in Libyen ausgebaut.

Die zivile außen- und sicherheitspolitische EU-Mission werde in Hinkunft die libyschen Behörden aktiv im Kampf gegen organisierte kriminelle Netzwerke unterstützen, die in Schlepperei, Menschenschmuggel und Terrorismus verstrickt seien, teilte der EU-Ministerrat am Montag in Brüssel mit.

Das neue Mandat der EU-Mission läuft bis 30. Juni 2020. Die EU-Staaten gaben ein Budget von 61,6 Millionen Euro für die nächsten eineinhalb Jahre frei. Das Headquarter der Mission ist in Tripolis, Kommandant ist der Italiener Vincenzo Tagliaferri.