Erster Prozess gegen IS-Anhänger in Montenegro

In Podgorica hat am Dienstag der erste Prozess gegen einen Anhänger der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) aus Montenegro begonnen. Der 38-jährige Hamid Beharovic war angeklagt worden, vom April 2015 bis Mai 2016 an der IS-Seite in Syrien gekämpft zu haben.

Der Angeklagte war demnach zusammen mit seiner Frau und seiner eineinhalbjährigen Tochter über die Türkei nach Syrien gereist, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen.

Laut früheren Medienberichten würden derzeit etwa 10 Bürger Montenegros in Syrien an der IS-Seite kämpfen, drei weitere waren bisher ums Leben gekommen.

Für Terrorismus sind in Montenegro Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren vorgesehen.