In Vorarlberg hat Donnerstagfrüh erneut die Erde gebebt. Die Erdstöße mit dem Zentrum bei Dalaas (Bez. Bludenz) erreichten eine Magnitude von 2,0, meldete der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Schäden an Gebäuden waren nicht bekannt und sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Erdbeben waren in Vorarlberg bereits zu Jahresbeginn registriert worden.

Das Beben bei Dalaas ereignete sich um 3.35 Uhr, es wurde von der Bevölkerung vereinzelt schwach verspürt. Wie immer bittet die ZAMG die Bürger, ihre Wahrnehmungen bekannt zu geben (http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung).

Zwischen Anfang Jänner und 1. Februar waren im Süden Vorarlbergs bereits drei Erdbeben verzeichnet worden. Jenes am 8. Jänner wies eine Magnitude von 2,8 auf, die Erdstöße am 17. Jänner und am 1. Februar erreichten eine Stärke von 3,9.