Erfolgreiche Caritas-Aktion: Hungerhilfe für 100.000 Menschen

Spenden für 100.000 vom Hunger bedrohten Menschen hat die Caritas mit einer 24-Stunden-Aktion auf der Wiener Mariahilfer Straße und fortführenden Kampagnen sammeln wollen. Jetzt, 68 Tage nach dem Start, ist das Ziel erreicht. Die Mittel werden etwa im Südsudan, in Äthiopien oder im Norden Kenias eingesetzt, berichtete die Caritas am Mittwoch. Hilfe sei aber weiter dringend nötig.

"In Ländern wie Äthiopien, Somalia oder etwa im Norden Kenias sind derzeit insgesamt mehr als 27 Millionen Menschen vom Hunger bedroht", berichtete Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien. Mit der 24-Stunden-Aktion, an der sich Musiker, Schauspieler und Freiwillige beteiligten, habe man ein Zeichen mit einem ambitionierten Ziel setzen wollen. Caritas-Präsident Michael Landau und Schwertner zeigten sich vom Ergebnis der Aktion beeindruckt.

"Gemeinsam konnten und können wir sauberes Trinkwasser, Saatgut und Essen verteilen, Menschen mit Medikamenten und Hygieneartikeln versorgen", betonte Landau. So hat man etwa im Südsudan in der Region Rumbek bereits rund 10.000 Menschen mit Nahrungshilfe unterstützt, rund 900 Babys drei Mal wöchentlich mit Essen versorgt. In Kenia erhalten mehr als 90.000 Menschen Gutscheine für Lebensmittel, Trinkwasser und Saatgut. In Äthiopien werden gegenwärtig Wasser-Rückhaltebecken gebaut.

Landau und Schwertner verknüpften ihr Danke mit einem Bitte. "Für viel zu viele Menschen hat sich die gegenwärtige Hungerkatastrophe noch nicht entspannt", so Landau. Die Caritas ersuchte daher weiterhin um Spenden.

(S E R V I C E - Internet: www.caritas.at/10sekunden; Spendenkonto: IBAN: AT92 6000 0000 0770 000 Kennwort: Hungerhilfe)