Erdbeben in Slowenien war auch in Kärnten zu spüren

Wie der Erdbebendienst der ZAMG mitteilte, war das Beben um 11.22 Uhr auch in Südkärnten, insbesondere in höheren Stockwerken, deutlich zu spüren.

Ein kräftiges Erdbeben der Stärke 4,0 hat sich am Mittwochvormittag bei Bovec in Slowenien ereignet. Wie der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte, war das Beben um 11.22 Uhr auch in Südkärnten, insbesondere in höheren Stockwerken, deutlich zu spüren. Laut ZAMG sind in Österreich keine Gebäudeschäden zu erwarten.