Eminem kündigt "The Death of Slim Shady" an

US-Rapper Eminem hat die baldige Veröffentlichung eines neuen Albums angedeutet. "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" werde im Sommer dieses Jahres erscheinen, schrieb er am Donnerstag (Ortszeit) in seinen sozialen Netzwerken. Details nannte er nicht und verwies auf seinen Online-Shop.

Begleitet wird der Post von einem Video, das im Stil einer True-Crime-Sendung vom Tode von Slim Shady berichtet, einer Kunstfigur, die als Alter Ego des 51-jährigen Musikers gilt. Darin kommt auch sein Weggefährte 50 Cent zu Wort: "Er ist kein Freund, er ist ein Psychopath."

Es werde Eminems zwölftes Studioalbum, berichteten die Fachmagazine "Variety" und "Billboard". Der in Detroit aufgewachsene Star-Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III. heißt, hatte zuletzt Anfang 2020 das erfolgreiche Album "Music To Be Murdered By" herausgebracht.