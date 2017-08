In Neusiedl am See ist in der Nacht auf Dienstag ein Elektroboot in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, habe ein technischer Defekt im Bereich der Bootselektrik das Feuer verursacht. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Die Feuerwehren Neusiedl am See und Weiden am See waren mit 39 Mitgliedern und zwei Feuerwehrbooten im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte waren gegen 23.45 Uhr zum Yachtclub Neusiedl am See gerufen worden. Beim Eintreffen der Polizei versuchten bereits mehrere Personen des Yachtclubs, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf das Schilf und andere Boote verhindert werden konnte, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland. An die 20 Handfeuerlöscher seien dabei verbraucht worden.

Nachdem das Feuer von den Feuerwehren gelöscht worden war, wurde das Boot gesichert abgestellt. Der Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.