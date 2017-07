Einheimische haben im Westen Nigers seit März mindestens 27 Nilpferde getötet. Behörden sprachen am Donnerstag von einem "Massaker" und führten die Tötungen auf Ernteverwüstungen durch Nilpferde zurück. "Das Massaker hat dramatische Züge angenommen", sagte der Präfekt der Region Ayorou, Jando Rhichi Algaher. Die Lage habe sich erst beruhigt, nachdem Ende Juni Sicherheitskräfte eingetroffen seien.

Auch Umweltminister Almoustapha Garba schaltete sich ein. Bei einem Besuch der Region am Fluss Niger am Mittwoch sprach er von "illegalen Tötungen". Er versprach den Bauern im öffentlichen Rundfunk zugleich aber auch Entschädigungen wegen der Ernteausfälle durch Nilpferde: "Wir haben die Sorgen der Bewohner im Blick", sagte Garba. Auf der Suche nach tiefen Gewässern und Nahrung verirren sich Nilpferde im Niger manchmal bis in die Nähe der Hauptstadt Niamey.