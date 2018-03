Hendl einmal anders: in einer köstlich-sündigen Obers-Sauce mit Sicherheit ein Hochgenuss.

THEMEN:

Zutaten für 4 Portionen:

4 Hühnerbrustfilets

2 Paprikaschoten, rot und grün

1 Zwiebeln

2 Zehen Knoblauch

1 getrocknete Chilischoten

1 Becher Schlagsahne

1 Becher Schmand oder Sauerrahm

1 TL Tomatenmark

125 ml Gemüsebrühe

1 EL edelsüßes Paprikapulver

1 TL schwarfes Paprikapulver

100 g Käse, gerieben

Öl, Salz



Zubereitung

Die Hähnchenfilets waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. Nun mit Salz und Paprikapulver würzen und in eine Auflaufform dicht aneinanderlegen. Die Paprikaschoten waschen, entkernen, in schmale Streifen schneiden und über die Filets verteilen.

Die Zwiebel in halbe Ringe schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl andünsten. Die Chilischote hineinzupfen, den Knoblauch pressen und hinzugeben. Das Paprikapulver und Tomatenmark hinzufügen, mit der Brühe (klare Gemüsesuppe) ablöschen und kurz aufkochen lassen. Anschließend den Schlag und den Schmand oder Sauerrahm unter die Soße rühren, mit Salz abschmecken und in die Auflaufform gießen (Fleisch und Paprika sollten ganz bedeckt sein).

Zum Schluss den geriebenen Käse gleichmäßig über den Auflauf verteilen und ab damit in den auf 180° C vorgeheizten Backofen.

Jetzt 2 Ausgaben News kostenlos & unverbindlich lesen!* *Abo endet automatisch. Hier testen ▶