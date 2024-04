Einbruch in Geldspeicher in L.A.: 30-Millionen-Dollar-Coup

Die Polizei von Los Angeles und die US-Bundespolizei FBI ermitteln in einem Einbruch, bei dem die Diebe fast 30 Millionen Dollar (rund 27,7 Millionen Euro) Bargeld erbeutet haben. Der Einbruch, einer der größten in der Geschichte der Stadt, habe sich am Ostermontag im nördlichen Vorort Sylmar ereignet, erklärte David Cuellar von der Polizei Los Angeles am Donnerstag. Laut der "Los Angeles Times" drangen die Täter durch das Dach ein und knackten einen Tresor.

Der aufwendige und komplexe Diebstahl scheine das Werk einer erfahrenen Bande zu sein und sei erst am Montag entdeckt worden, als das Personal den Tresor öffnete, berichtete die Zeitung unter Verweis auf Ermittlerkreise. Der Nachrichtensender ABC News zitierte einen Mitarbeiter der Einrichtung mit den Worten, es sei "so unglaublich, dass man es nie vermuten würde."

Das Verbrechen erinnert an Hollywood-Filme wie "Ocean's Eleven", fügt sich aber gleichzeitig in eine Reihe von tatsächlichen Einbrüchen in der Region in den vergangenen Jahren ein.

Vor zwei Jahren stahlen Diebe Juwelen im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar aus einem Laster, der an einer Raststätte geparkt war. Im Juli schnitt ein Mann ein Loch in die Decke eines Nobel-Weingeschäfts in der Nähe von Venice Beach und stahl Burgunder- und Bordeaux-Weine im wert von 600.000 Euro.

Nach Angaben der "LA Times" ereignete sich der bisher größte Bargelddiebstahl der Stadt im Jahr 1997, als 18,9 Millionen Dollar aus einem gepanzerten Geldspeicher entwendet wurden. Die Diebe wurden gefasst.