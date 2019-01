Eigentümerin des Hotels "Negresco" mit 95 in Nizza gestorben

Die Eigentümerin des legendären Luxushotels "Negresco" in Nizza, Jeanne Augier, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das Hotel bestätigte am Dienstag den Tod seiner langjährigen Chefin. Bürgermeister Christian Estrosi teilte via Twitter mit, Augier habe ihr Leben lang zur Ausstrahlung Nizzas beigetragen.

Der über 100 Jahre alte Hotelpalast mit Belle-Epoque-Fassade und rosa Kuppel direkt an der Strandpromenade gilt als eines der Wahrzeichen der Metropole an der französischen Cote d'Azur. Die Edelherberge zog Show-Größen wie Michael Jackson, Mick Jagger oder die Beatles an. Auch die Schauspieler Greta Garbo und Jean Marais waren dort nach früheren Berichten zu Gast.

Das "Negresco" ist einer der letzten Hotelpaläste des Landes, die noch französische Privateigentümer haben, wie Medien berichteten. Das Haus mit einem Zwei-Sterne-Restaurant an der Prachtstraße Promenade des Anglais könnte laut einer Schätzung 300 bis 400 Millionen Euro wert sein, wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr.

Die am Montagabend gestorbene Augier habe keine direkten Nachkommen und seit 2013 unter Vormundschaft gestanden. Sie schuf demnach eine stiftungsähnliche Einrichtung, dessen Erträge unter anderem der Weiterentwicklung des Hotels und dem Tierschutz zugutekommen sollen. Das Hotel nahm zu Details wie der Nachfolgeregelung keine Stellung.

Bei dem islamistischen Terroranschlag vom 14. Juli 2016 war auch das "Negresco" in die Schlagzeilen geraten. In der Lobby des Hotels wurde ein Lazarett für Verletzte eingerichtet, wie es damals in Medienberichten hieß. 86 Menschen starben bei oder nach dem Anschlag in Nizza.