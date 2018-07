Ehemaliger burgenländischer ÖVP-Abgeordneter Johann Loos gestorben

Die ÖVP Burgenland trauert um einen langjährigen Parteikollegen. Johann Loos, 25 Jahre lang Bürgermeister von Apetlon (Bezirk Neusiedl am See), ist am Mittwoch an seinem 69. Geburtstag gestorben. Der Politiker war auch 13 Jahre Landtags- und zwei Jahre Nationalratsabgeordneter. Man verliere nicht nur einen großartigen Politiker, sondern auch einen treuen Kameraden, teilte die Parteispitze mit.

