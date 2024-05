Ed Sheeran kommt noch heuer im August nach St. Pölten

Ed Sheeran gibt noch heuer ein Gastspiel in Österreich: Wie der Veranstalter Barracuda Music am Donnerstag bekannt gab, gastiert der Popstar am 14. August, einen Tag vor dem Frequency Festival, am Open-Air-Gelände des VAZ in St. Pölten. Damit nicht genug, treten vor seinem Konzert Calum Scott, Tream, David Kushner, Cyril und Dasha auf. Tickets sind ab Freitag, 10.00 Uhr über erhältlich.