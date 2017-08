In Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) sind am Wochenende zwei Männer nach einem Firmeneinbruch festgenommen worden. Einem Komplizen gelang die Flucht. Im Auto des Duos wurden Arbeitsmaschinen und -geräte im Wert von mehr als 50.000 Euro sichergestellt, teilte Silke Pernsteiner von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt auf Anfrage mit.

Es handle sich um einen Fall von schwerem Diebstahl durch Einbruch, sagte die Sprecherin. Für die Beschuldigten sei die U-Haft beantragt worden. Nach dem Mittäter werde gefahndet.