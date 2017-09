Drei Ziele der UNO-Rede Trumps: Frieden, Wachstum, Verantwortlichkeit

US-Präsident Donald Trumps erste Rede vor den Vereinten Nationen wird sich nach Angaben seines Nationalen Sicherheitsberaters um die Themen Frieden, Wachstum und Verantwortlichkeit drehen.

Außerdem werde Trump am Dienstag kommender Woche größten Wert auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und freien, fairen und gegenseitigen Handel legen, sagte Herbert Raymond McMaster am Freitag in Washington. Die USA respektierten die Souveränität anderer Nationen und erwarteten dies auch von anderen Ländern.

McMaster kündigte separate Treffen Trumps mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Israels Premier Benjamin Netanyahu an. Am Dienstagabend gibt Trump den traditionellen Empfang des US-Präsidenten für die zur UNO-Vollversammlung angereisten Staatsoberhäupter. Daran wird auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilnehmen.

Am Mittwoch werde Trump sich jeweils bilateral mit den Führern Jordaniens, der Palästinensischen Autonomiebehörde, Großbritanniens und Ägyptens treffen. Am Donnerstag wird Trump im Dreierkreis mit den Regierungschefs Südkoreas und Japans zusammenkommen, um über die Krise mit Nordkorea zu sprechen, sagte McMaster.

Die Botschafterin der USA bei den UN, Nikki Haley, sagte, die UN seien sehr gespannt auf Trumps erste Rede in diesem Forum. Auch das Budget der Vereinten Nationen und eine Reform ihrer Finanzierung werde ein sehr wichtiger Punkt sein.