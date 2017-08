Drei Lotto-Sechser zu je 333.333,3 Euro

Drei dürfte künftig vermutlich die Lieblingszahl jener drei Lotto-Spieler sein, die sich den Sechser-Gewinn der am Sonntag ermittelten Runde von "6 aus 45" teilen. Denn jeder von ihnen erhält 333.333,30 Euro. Beim Joker geht es am Mittwoch um einen dreifachen Jackpot. Es warten 700.000 Euro, berichteten die Lotterien am Montag.

Die richtigen Sechser-Tipps wurden zweimal in der Steiermark und einmal in Oberösterreich abgegeben. Apropos drei: Es gab drei Fünfer mit Zusatzzahl, jeweils mehr als 37.500 Euro wert.