In Schweden ist in der Nacht zum Donnerstag eine 35-jährige Frau aus dem westlichen Afrika erfroren. Sie war zuvor nach Polizeiangaben zusammen mit ihrer achtjährigen Tochter in einem Wald bei Sävsjö umhergeirrt.

Suchmannschaften fanden die beiden völlig unterkühlt. Sie seien bei minus zehn Grad nur leicht bekleidet gewesen. Die Mutter starb wenig später, ihre Tochter lag am Donnerstag noch im Krankenhaus. Bereits am Mittwochnachmittag war der neunjährige Sohn an einer Straße aufgelesen worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau lebte der schwedischen Zeitung "Expressen" zufolge mit ihren beiden Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft. Das Personal hält es für möglich, dass der Asylantrag der Familie abgelehnt worden war.