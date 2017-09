Draghi: EZB entscheidet "im Herbst" über Geldpolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) will in den kommenden Monaten über einen möglichen Kurswechsel in ihrer Geldpolitik entscheiden. Die EZB werde "im Herbst" über die Ausrichtung ihrer geldpolitischen Maßnahmen im kommenden Jahr entscheiden, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main.

Zuvor hatte die EZB angekündigt, vorerst an ihrer Nullzinspolitik sowie an ihrem Anleihekaufprogramm festzuhalten. Die EZB hatte den zentralen Zinssatz im März 2016 auf den historisch niedrigen Wert von 0,0 Prozent gesenkt, um mit günstigem Kapital Konjunktur und Inflation anzukurbeln.

Die EZB strebt eine Inflation von knapp unter zwei Prozent an. Zuletzt hatte es allerdings verstärkt Forderungen an die EZB gegeben, wegen der gestiegenen Inflation von der lockeren Geldpolitik abzurücken. Für das kommende Jahr prognostizierte die EZB am Donnerstag eine Inflation von 1,2 Prozent sowie 1,5 Prozent im Jahr 2019. Zuletzt war sie von einer Teuerungsrate von 1,3 Prozent und 1,6 Prozent ausgegangen.