Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will sich nicht festlegen, ob es eine Gesetzes-Begutachtung für die von ÖVP und FPÖ geplante Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie geben sollte. "Der Nationalratspräsident ist nicht dazu angetan, den Parteien Ratschläge zu erteilen", sagte er am Rand eines Pressegesprächs: "Die Parteien werden den Weg wählen, den sie für sich als richtig sehen."

Die Koalitionsparteien wollen in den Nationalratssitzungen kommende Woche einen Initiativantrag einbringen, der das ab 1. Mai beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie noch vor Inkrafttreten wieder kippen soll. Die bei Gesetzen übliche Begutachtung durch das zuständige Ministerium wird es damit nicht geben. Theoretisch möglich wäre aber eine Begutachtung durch den zuständigen Ausschuss des Nationalrats ("Ausschussbegutachtung").