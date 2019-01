Tirol: Deutscher Skifahrer erlitt Schädelhirntrauma

Ein 29-jähriger Skifahrer aus Deutschland hat am Montag bei einem Unfall im Skigebiet Penken bei Mayrhofen im Tiroler Zillertal ein Schädelhirntrauma und eine Verletzung an der Lendenwirbelsäule erlitten. Wie die Polizei berichtete, war der Mann auf der sogenannten "Harakiri-Piste" zu Sturz gekommen und gegen die Polsterabdeckung einer Schneekanone geprallt.

Der 29-Jährige konnte noch selbstständig die Pistenrettung verständigen. Er musste nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Bei einem weiteren Skiunfall am Montag in Tirol ist ein 77-jähriger Österreicher im Skigebiet "Skijuwel Alpbach" mit einem bergwärts fahrenden Motorschlitten kollidiert. Der 77-Jährige erlitt dabei mehrere Brüche im Bereich seiner Beine. Er musste ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.