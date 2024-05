Deneuve sprach über Kussszene mit ihrer Tochter

Im neuen Film "Marcello Mio" von Christophe Honoré unternimmt die französische Schauspiellegende Catherine Deneuve eine Reise in ihre Vergangenheit. Das sei ihr nicht in jeder Szene leicht gefallen, sagte die 80-Jährige am Mittwoch in Cannes bei der Vorstellung des Wettbewerbfilms. Das Werk handelt von ihrer Beziehung zum italienischen Schauspieler Marcello Mastroianni (1924-1996). Deneuve und andere Filmschaffende spielen darin eine Art fiktionalisierte Version ihrer selbst.

In der Hauptrolle ist Deneuves und Mastroiannis Tochter Chiara Mastroianni zu sehen. "Marcello Mio" folgt Chiara dabei, wie sie sich nach einer Identitätskrise in ihren Vater verwandelt. Ausgestattet mit Perücke, Anzug und Schnurrbart (und damit ihrem Vater erstaunlich ähnlich sehend), verstört sie ihr Umfeld mit ihrem neuen Auftreten.

Deneuve verfolgt im Film das Verhalten ihrer Tochter mit amüsierter Neugier. In einer Szene küsst sie ihre Tochter auf den Mund - und es wird angedeutet, dass sie in dem Moment von den Gefühlen zu ihrem früheren Partner übermannt wird. "Das war ein bisschen ambivalent, das war tatsächlich schwierig für mich", sagte Deneuve über die Szene. "Weil sie nun mal meine Tochter ist."

Chiara sagte wiederum, sie habe damit keine Probleme gehabt. Sie distanziere sich stets von den Rollen, die sie verkörpere. "Es ist nur ein Spiel - es ist ein Film", sagte sie. "Was mir hingegen Probleme bereitete: Ich mochte es nicht, wieder Chiara zu werden", ergänzte sie. "Das habe ich bisher nicht verarbeitet. Es ist beunruhigend, wenn man lieber jemand anderer sein möchte."

