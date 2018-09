Die dänische Polizei hat einen entflohenen Häftling im Kofferraum eines Autos aufgespürt.

Der 32-Jährige war am Mittwoch von zwei bewaffneten Männern aus einem Krankenhaus südlich von Kopenhagen befreit worden, in dem er behandelt wurde. Zunächst flüchteten alle drei. Wie die Polizei am Donnerstag jedoch mitteilte, konnte einer der Verdächtigen innerhalb weniger Stunden gefasst werden. Weitere Nachforschungen führten zu dem Auto in Kopenhagen. Nach einem weiteren Mann wurde zunächst noch gesucht.