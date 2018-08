Dachbrand bei Baustelle in Wien-Favoriten - hohe Rauchsäule

Ein spektakulär aussehender Dachbrand ist am späten Freitagvormittag in Wien-Favoriten auf einer Baustelle ausgebrochen. Laut Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl stand in der Kundratstraße um 11.40 Uhr eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern in Flammen. Diese waren ebenso wie eine Rauchsäule weithin sichtbar. Die Wiener Berufsfeuerwehr musste Gasflaschen sichern.

Die Einsatzkräfte waren mit sechs Fahrzeugen und 27 Personen am Ort des Geschehens. Mit einem Wasserwerfer über eine Drehleiter wurden die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht. Figerl zufolge wurde das Dach geöffnet, um Glutnester in der Konstruktion bekämpfen zu können.