Cobra-Einsatz und Festnahme nach Schuss in Wohnung am Attersee

Ein 26-jähriger Wiener hat am Freitagnachmittag in der Wohnung seiner Eltern in Unterach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) einen Schuss abgegeben. Verletzt wurde niemand. Aber zur Sicherheit wurde das Sondereinsatzkommando Cobra alarmiert, das den Mann, gegen den bereits ein Waffenverbot bestand, festnahm. Das berichtete die oö. Polizei.

Die Eltern des Mannes haben laut Polizei einen Wohnsitz in einem Mehrparteienhaus in Unterach. Dort dürfte sich der Sohn Freitagnachmittag allein aufgehalten haben, als er mit der Waffe hantierte und den Schuss abgab oder sich dieser löste. Nachbarn wurden durch den Knall alarmiert und verständigten die Eltern des 26-Jährigen, die gerade nicht zu Hause waren. Diese riefen die Polizei. Ob sie wussten, dass ihr Sohn der Schütze war, ist unklar.

Die Exekutive rückte mit 20 bis 30 Einsatzkräften an. Neben der Cobra standen u.a. auch die Verhandlungsgruppe und ein Polizeihund bereit. Schließlich wurde der 26-Jährige festgenommen. Er sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen, so die Polizei, ein Test stand aber noch aus. Wie genau es zu der Schussabgabe gekommen ist, war vorerst noch nicht geklärt. Ein Projektil wurde von der Ermittlern am Tatort gefunden.