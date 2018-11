Cobra-Beamter rettete Frau aus dem Wörthersee

Ein Cobra-Beamter hat am Montagnachmittag eine 54-jährige Frau aus dem zehn Grad kalten Wörthersee gerettet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann während eines Lauftrainings in Klagenfurt unterwegs, als er die vollständig bekleidete Frau etwa 25 Meter weit vom Ufer entfernt im Wasser treiben sah. Der Polizist sprang in Laufkleidung ins Wasser und zog die reglose Frau ans Ufer.

Die 54-Jährige war bereits stark unterkühlt. Eine zufällig vorbeikommende Joggerin half dem Cobra-Beamten, die Frau über die etwa einen Meter hohe Uferböschung auf eine Wiese zu bringen, ein Rettungssanitäter der Cobra-Außenstelle Krumpendorf leistete Erste Hilfe. Die Rettung brachte die Frau ins Klinikum Klagenfurt. Wie die Frau ins Wasser gekommen ist, war vorerst nicht bekannt.