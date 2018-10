Christoph Walser wird Tiroler Wirtschaftskammer-Präsident

Der Wirtschaftsbund in Tirol hat sich für einen Nachfolger des scheidenden Wirtschaftskammer-Präsidenten Jürgen Bodenseer (ÖVP) entschieden. Neuer Tiroler WK-Chef wird der Transportunternehmer und Bürgermeister der Gemeinde Thaur, Christoph Walser (43), teilte die Landesgruppe der ÖVP-Teilorganisation am Dienstagabend mit. Die offizielle Amtsübergabe findet am 14. November statt.

Designiert wurde Walser in einer außerordentlichen Landesgruppenhauptversammlung des Wirtschaftsbundes, und zwar mit 97 Prozent der Delegiertenstimmen. Die Entscheidung war erstmals den Mitgliedern übertragen. Weil der Wechsel innerhalb der aktuellen Amtsperiode passiert, liege es allein am Wirtschaftsbund, den neuen Präsidenten auszuwählen, hieß es dort auf APA-Anfrage. Eine weitere WK-interne Wahl sei gemäß Wirtschaftskammer-Gesetz nicht notwendig.

Laut der Aussendung zeigte sich Walser, der seit 2015 als Bezirksobmann von Innsbruck-Land der Wirtschaftskammer fungiert, mit Blick auf die künftige Interessenvertretung überzeugt, "der Wirtschaft gemeinsam mit einem starken Wirtschaftsbund und einem bestens vernetzten Landesobmann Franz Hörl eine starke Stimme zu geben". Der angesprochene Hörl, der im Wirtschaftsbund Bodenseer 2016 abgelöst hatte, hatte zuletzt immer offensiver gegen seinen Vorgänger lobbyiert und ihm sein Misstrauen ausgesprochen. In der Presseaussendung heute, Dienstag, wurde Bodenseer mit keinem Wort erwähnt.