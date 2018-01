In Ostchina ist ein Schnellzug offenbar wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Wie die staatliche Bahngesellschaft China Railway mitteilte, war der Zug mit der Kennung G281 am Donnerstag auf dem Weg von Qingdao nach Hangzhou und stoppte am Bahnhof Dingyuan, wo er evakuiert wurde.

Der Brand wurde demnach durch einen Defekt an der Elektronik ausgelöst. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Ein von der Staatszeitung "China Daily" veröffentlichtes Video zeigte, wie Flammen und dunkler Qualm aus einem der Waggons aufstiegen. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.