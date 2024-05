Die Kenianerin Beatrice Chebet hat beim Diamond-League-Meeting in der Leichtathletik in Eugene (USA) den Weltrekord über 10.000 m pulverisiert und auf 28:54,14 Minuten gedrückt. Die Bestmarke war seit 8. Juni 2021 in Hengelo in Händen der Äthiopierin Letesenbet Gidey (29:01,03 Min.) gewesen.