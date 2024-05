Cate Blanchett wird Mitglied der Europäischen Filmakademie

Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett (54, "Blue Jasmine") kann künftig mit entscheiden, wer den Europäischen Filmpreis gewinnt. Die Schauspielerin gehört zu rund 700 neuen Mitgliedern der Europäischen Filmakademie. Darunter sind laut Angaben der Akademie von Donnerstag auch elf Personen aus Österreich, etwa die Schauspieler Emily Cox und Thomas Schubert oder Kostümbildnerin Tanja Hausner. Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche.

Die nun mehr als 5.000 Mitglieder der Filmakademie können sich jährlich zur Abstimmung registrieren und in etlichen Kategorien über Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Die Akademie will laut eigenen Angaben ihre Mitglieder miteinander vernetzen und die Wahrnehmung des europäischen Films stärken.

Seit Mai ist Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche ("Der englische Patient", "Geliebte Köchin") die neue Präsidentin der Europäischen Filmakademie. Der Europäische Filmpreis soll im Dezember in Luzern in der Schweiz vergeben werden.

