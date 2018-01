Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält heute, Donnerstag, eine Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg und stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Anschließend nimmt Van der Bellen an einer Gedenkfeier zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz (27. Jänner) im Europarat teil.

Der Bundespräsident trifft bei seiner Straßburg-Reise am Donnerstag außerdem mit dem Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, und dem Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung, Michele Nicoletti, zusammen und stattet dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) einen Besuch ab. An den Gerichtshof können sich Bürger wenden, wenn sie der Meinung sind, ein Land habe ihre Menschenrechte verletzt. Vor seiner Abreise am Mittwoch lobte Van der Bellen den Europarat für dessen Engagement für Menschenrechte, die Sicherung demokratischer Grundsätze und Rechtsstaatlichkeit. "Ohne diese Säulen kann es das Europa, das wir wollen, nicht geben", so der Bundespräsident.